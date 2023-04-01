خطوات استخراج بطاقة إثبات شخصية لكفيف.. اعرف الشروط والإجراءات

بطاقة إثبات الشخصية لذوي الإعاقة تستخرج من مديريات التضامن الاجتماعي وهي بطاقة غير بطاقة الرقم القومي التي تستخرج من الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ووفق منصة وزارة الداخلية تم الإعلان عن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة إثبات الشخصية لذوي الإعاقة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة إثبات شخصية لكفيف:

- صورة شخصية.

- صورة المؤهل الدراسي إن وجد.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- محضر شرطة في حالة فقد البطاقة.

- عدد 4 صور شخصية.

شروط الحصول على بطاقة إثبات شخصية لمعاق كفيف

وتتضمن شروط الحصول على بطاقة إثبات شخصية لمعاق كفيف ما يلي:

- مصري/ مصرية.

- كافة فئات المعاقين من الجنسين دون شرط السن.

- إتمام مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

- عدم الإصابة بلإمراض النفسیة والعقلیة.

- الإقامة في دائرة اختصاص المكتب طبقاً للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

ما هي إجراءات الحصول على بطاقة إثبات شخصية لمعاق كفيف؟

- تقديم المستندات المطلوبة لمكتب التأهيل الاجتماعي الذي یقع في نطاق محل الإقامة.

- إحالة الحالة للفحص الطبي بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء التشخيص الطبي.

- عرض ملف الحالة على اللجنة المختصة بفحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرر قبوله من عدمه.

تعرف على إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- 4 صور شخصية.

- عمل تقرير طبى من خلال القومسيون الطبي التابع لمحل إقامته.

- صورة شهادة الميلاد للطفل.

- صورة البطاقة الشخصية للبالغ.