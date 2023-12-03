مؤتمرات لدعم «السيسي» مع النقابات المهنية والعمال بالإسماعيلية غدا الاثنين

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في محافظة الإسماعيلية عقد عدد من اللقاءات الشعبية في المحافظة للترويج له في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع انطلاقها في 10 ديسمبر الجاري.

وقال أحمد نصر الله، منسق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في محافظة الإسماعيلية، إن الاثنين 4 ديسمبر ستعقد الحملة عددا من اللقاءات مع مجالس النقابات المهنية ونقابات العاملين والأحزاب المؤيدة والكيانات المؤثرة في الشارع الإسماعيلي.

وأضاف نصر الله أن اللقاءات تستهدف الترويج للرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن اللقاءات الجماهيرية، التي تعقدها الحملة الرسمية بشكل دوري قبل انطلاق السباق الانتخابي وبالتزامن مع بدء الانتخابات في الخارج.

مؤتمرات حاشدة لدعم السيسي في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية عدة لقاءات ومؤتمرات حاشدة في المراكز والقرى، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مستقبل وطن والتحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة.

وتضمنت الفعاليات مؤتمرا حاشدا لحزب مستقبل وطن في مركز ومدينة القصاصين حضره ما يقرب من 3 آلاف شخص، داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب مؤتمر آخر في قرية المنايف بدائرة مركز ومدينة أبوصوير.

كما تضمنت الفعاليات مؤتمرا حاشدا بقصر ثقافة الإسماعيلية بالتسنيق بين مجلس القبائل والعائلات المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لنصرة غزة ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي وحدود مصر على كل الاتجاهات.