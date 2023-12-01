مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا حاشدا في قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير حضره آلاف الأهالي من قرى المركز والقرى المجاورة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وقال النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، إن المؤتمر يأتي ضمن المؤتمرات الشعبية تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة أرجاء مدن وقرى المحافظة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤتمر حضره النائب حماد موسى أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، وعدد من شباب القرية وأعضاء مجلس النواب والشورى.

«البعلي»: مؤتمرات دعم الرئيس نوع من رد الجميل

وقال «البعلي» إن الرئيس السيسي هو الأفضل والأنسب لقيادة مصر في الفترة المقبلة، بالتزامن مع ما يحاك لمصر من جميع الاتجاهات وعلى الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

وتابع: «هذه المرحلة تحتاج إلى قيادة حكيمة قادرة على الرؤية الجديدة وإحباط أي محاولات قد تهدد أمن مصر القومي، إلى جانب احتياج الجمهورية الجديدة استكمال المشروعات العملاقة التي انطلقت على مدار السنوات الماضية في جميع المحافظات».

واختتم «البعلي»، أن الرئيس السيسي هو منقذ مصر بعد ملحمة أدارها الشعب المصري بتفويضه لقيادة مصر، فقد كان الحافظ الأمين لحدود مصر وحافظا لثرواتها.