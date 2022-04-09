تهديد أسما ابراهيم بحياة ابنها بسبب ورد في مسلسل المشوار الحلقة 8

بعد تصاعد الأحداث التي شهدها مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني خلال الحلقات الماضية، خاصة بعد الكشف عن امتلاكهم الآثار المسروقة من منزل وجيه الشوربجي، شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8 اختطاف رجال وجيه لآدم ابن حياة أخت ورد.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8

حيث بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8 من حيث انتهت سابقتها، وذلك بمعرفة حياة والتي تقوم بدورها الفنانة أسما ابراهيم باختطاف ابنها آدم، وتهديدها هي وزوجها آدم لن يعود إليهم إلا إذا أعادت ورد ما سرقته منهم، كما هددها الرجال بابنهم إذا لجأوا إلى الشرطة، وانهارت حياة بعد معرفة ذلك.

كما شهدت الحلقة استمرار إقامة ورد في منزل عزة صديقتها هي وابنها رحيم، في وجود صديقها شامل مطرب المهرجانات.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، أسما ابراهيم، سامي مغاوري، ندى موسي، أحمد صفوت، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين بعد عودته إلى الدراما مرة أخرى.