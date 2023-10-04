ريهام السهلي عن نصر أكتوبر: «50 عاما مضت والبطولات حاضرة تتحدى الزمن»

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن 50 عاما مضت على حرب أكتوبر المجيدة، ومازالت ذكراها محفورة في أذهان المصريين، تتحدى الزمن، وتروي فصلا مذهلا في مسيرة هذا الوطن.

وأضافت «السهلي»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن الاحتفالات بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر 1973م: «قبل نصف قرن كان كل شيء هادئا على الجبهة، وما كان أحد يتخيل أن هذا الصمت المصري ما هو إلا تمهيد لاندلاع العاصفة».

وتابعت الإعلامية ريهام السهلي، أن اللحظة الحاسمة كانت في تمام الثانية من ظهر السادس من أكتوبر 1973، حين اخترقت الطائرات المصرية حاجز الصمت لتزلزل جحافل قوات العدو، وتدك معاقله الأخيرة شرق قناة السويس.

ذكرى نصر أكتوبر خالدة

وواصلت ريهام السهلي: «أيام خالدة يأبى التاريخ إلا أن تبقى، كي تذكرنا بأن المصريين قوم أولي بأس شديد، وهذه الأرض الطيبة ستبقى صامدة ما بقي لها درع وسيف، فقد مضى نصف قرن وتغيرت مجريات الصراع، لكن الثابت الذي لا جدال فيه أن نصر أكتوبر لن تخمد ذكراه ما دام في قلوب المصريين نبض، وستبقى الذكرى حاضرة والملاحم محفوظة والحكمة متوارثة، لأنها حكمة من جيل تحدى الصعب فاجتاز المستحيل، جيل أمكنه أن يحمي الأرض ويصون العِرض بالتضحية والفداء، بالبطولة والكبرياء وامتلاك أسباب القوة لفرض إرادة السلام».