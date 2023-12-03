عاجل.. استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق تضامنا مع غزة (فيديو)

نشرت فصائل عراقية قبل قليل مقطعا مصورا يوثق لحظة استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، في رد على الدعم الأمريكي المقدم للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

وذكرت تلك الفصائل أن الهجوم تم بطائرة مسيرة، وأنه قد أصاب هدفه بنجاح، في واقعة ليست الأولى منذ شن إسرائيل الهجوم الأعنف على قطاع غزة المتواصل بداية من 7 أكتوبر وحتى اليوم، باستثناء 7 أيام تم التوصل فيهم إلى هدنة إنسانية.

بالفيديو مشاهد من استهداف المقاومة الاسلامية في #العراق لقاعدة الاحتلال الامريكي في مطار اربيل pic.twitter.com/zgOC592mm1 — قناة المنار (@TVManar1) December 2, 2023

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انزعاج أمريكي من ضربات الفصائل العراقية

وأثارت ضربات تلك الفصائل التي تطال أهدافاً أمريكية في العراق وسوريا غضباً لدى «واشنطن» إذ أكد وزير الدفاع الأمريكي ستيف أوستين من قبل أن بلاده ترد على تلك الضربات، وإن كان في نطاق عمليات محدودة.

وفي سبيل ذلك، حذرت الإدارة الأمريكية مراراً من استغلال حرب غزة لتوسيع دائرة النزاع والصراع في الشرق الأوسط، وقد قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعدة زيارات إلى المنطقة للحيلولة دون توسع تلك المواجهات.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر أعنف هجوم على قطاع غزة ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين والجرحى ونزوح مئات الآلاف، إثر هجوماً شنته الفصائل الفلسطينية استهدف مستوطنات قطاع غزة.