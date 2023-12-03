رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق تضامنا مع غزة (فيديو)

كتب:

محمد حسن عامر
04:22 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نشرت فصائل عراقية قبل قليل مقطعا مصورا يوثق لحظة استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، في رد على الدعم الأمريكي المقدم للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

وذكرت تلك الفصائل أن الهجوم تم بطائرة مسيرة، وأنه قد أصاب هدفه بنجاح، في واقعة ليست الأولى منذ شن إسرائيل الهجوم الأعنف على قطاع غزة المتواصل بداية من 7 أكتوبر وحتى اليوم، باستثناء 7 أيام تم التوصل فيهم إلى هدنة إنسانية.

اقرأ أيضاً:

ماذا ستفعل الفصائل الفلسطينية بجثة العقيد الإسرائيلي عساف حمامي؟

انزعاج أمريكي من ضربات الفصائل العراقية

وأثارت ضربات تلك الفصائل التي تطال أهدافاً أمريكية في العراق وسوريا غضباً لدى «واشنطن» إذ أكد وزير الدفاع الأمريكي ستيف أوستين من قبل أن بلاده ترد على تلك الضربات، وإن كان في نطاق عمليات محدودة.

وفي سبيل ذلك، حذرت الإدارة الأمريكية مراراً من استغلال حرب غزة لتوسيع دائرة النزاع والصراع في الشرق الأوسط، وقد قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعدة زيارات إلى المنطقة للحيلولة دون توسع تلك المواجهات.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر أعنف هجوم على قطاع غزة ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين والجرحى ونزوح مئات الآلاف، إثر هجوماً شنته الفصائل الفلسطينية استهدف مستوطنات قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

صافرات وتكبيرات.. أهالي غزة يحتفلون بسقوط الصواريخ على تل أبيب (فيديو)

الأونروا: شمال غزة يحتاج إلى 500 شاحنة يوميا.. واكتشفنا حالات مصابة بـ«الكبد الوبائي»

إعلام فلسطيني: استهداف آليات إسرائيلية في بيت حانون شمال غرب غزة

كندة علوش: «عندما أتعب ينصحوني بالتوقف عن متابعة ما يجري في غزة»
بقلم محمد حسن عامر