«سأتحدث معه خلف الأبواب».. لماذا يتوعد تين هاج لنجم مانشستر يونايتد؟

90 دقيقة لم يلمس ماركوس راشفورد الكرة تقريبا، في ليلة خسارة مانشستر يونايتد المخيبة على يد نيوكاسل يونايتد، ولأنه النجم الأول للشياطين الحمر، وقع على كاهله المسؤولية كاملة تقريبًا، حسبما زعم مدربه إيريك تين هاج.

أزمة جديدة تجمع راشفورد وتين هاج

«إريك تين هاج يحذر ماركوس راشفورد من تراجع مستواه».. هكذا عنونت صحيفة «ذا صن» البريطانية، التي أفردت تقريرًا مطولًا عن أزمة تين هاج وراشفورد، إذ يستعد الأول لإجراء محادثة مع لاعبه للحديث عن أسباب تراجع مستواه بشكل كبير.

لم يلمس راشفورد الكرة تقريبًا ولم يسدد أي تسديدة خلال خسارة يونايتد، بهدف نظيف، على ملعب سانت جيمس بارك، وكان أداء الشياطين الحمر ضعيفًا في جميع مناطق الملعب، الأمر الذي أثار حفيظة إيريك تين هاج والجماهير على حد سواء.

ليس راشفورد فقط، لكن الفريق بالكامل كان فقيرًا على الأصعدة كل بشكل خاص في المقدمة، حيث فشل كل من أنتوني مارسيال وراشفورد في الضغط على مدافعي نيوكاسل الذين كانوا ينطلقون للأمام، ما جعل تين هاج يدخل في مشادة كلمية مع وينتقده على أدائه السيء طول المباراة.

بعد المباراة واجه راشفورد محادثات صعبة مع مدربه الهولندي، الذي من الواضح أنه غير سعيد بما يراه من مهاجمه راشفورد، خاصة أنه يعول عليه ويراه لاعب موهوب للغاية، لكنه يحتاج إلى تحسين مستواه بشكل كبير للعودة إلى تشكيلة يونايتد الأساسية.

غضب تين هاج تصاعد بعد طرد راشفورد ومارسيال في الدقيقة 60، مباشرةً بعد تقدم نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون، لكن راشفورد كان من تعرض للانتقادات الأكثر حدة، حيث أثار أدائه استياء المحللين والمشجعين والمدرب على حد سواء.

سلط العديد الضوء على فشل راشفورد المتكرر في العودة للدفاع، ما سمح لجوردون وتينو ليفرامينتو بإزعاج خط دفاع يونايتد باستمرار عبر الجهة اليسرى لنيوكاسل، ما جعل تين هاج يتوعد له عقب المباراة: «سأحاسبه خلف الأبواب».