ورطة جديدة لجرينوود بعد طرده من مانشستر يونايتد.. ما علاقة والده؟

يبدو أن الأزمات تعرف طريق مايسون جرينوود جيدًا، بعدما أصبحت رفيفته الأول، في مسيرة صغيرة، كانت مهددة بالانتهاء قبل أن تبدأ، بسبب اتهامه بجرائم عنف، ما أنهة مسيرته نهائيًا مع مانشستر يونايتد، رغم حصوله على براءة.

كيف تورط جرينوود مع مدربه في خيتافي؟

كاميرات المصورين التقطت ماسون جرينوود لاعب خيتافي برفقة والده، وهو يتناول وجبة سريعة التحضير، الأمر الذي سيضعه في ورطة كبيرة مع مدربه، الذي يمنع تناول تلك النوعية من الطعام.

جرينوود المعار من مانشستر يونايتد على وشك الوقوع أزمة كبيرة، قد تصل إلى الاستبعاد من المباريات، بعد التقاط صور له وهو يمسك بوجبات سريعة التحضير، إذ يقوم مدربه بوردالاس بوضع اللاعبين على الميزان يوميا من أجل توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب الذي يزيد وزنه ولو جرامات بسيطة.

جرينوود يقضي فترة إعارة في خيتافي، بعد الاستغناء عنه في مانشستر يونايتد، من أجل الحفاظ على مشاعر المشجعات السيدات، خاصة أنه كان مدانا بممارسة العنف ضد صديقته السابقة.

تورط جرينوود في قضايا عنف

الأزمة لم تنته رغم حصوله على براءة من جميع الاتهامات التي وجهت له، لا تزال الجماهير الإسبانية توجه بعض الهتافات الغاضية تجاهه.

منذ بداية رحلته مع خيتافي، سجل صاحب الـ22 عامًا، هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة منذ بداية رحلة الإعارة في خيتافي حتى تلك اللحظة، وذلك منذ هدفه الأخير الذي سجله في يناير 2022 لمانشستر يونايتد قبل اعتقاله.

جريدة «ذا صن» البريطانية أفردت تقريرًا عن مصير جرينوود، بالتأكيد على أنه سعيد ويأمل في البقاء في خيتافي ولا يفكر في العودة بالوقت الحالي: «لقد رحب به اللاعبون والمشجعون جميعًا وكان يحلم به فقط».