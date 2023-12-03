الإصابات تتزايد.. مرض غامض يجبر الصين على فتح عيادات لمواجهته

سلط تقرير لإذاعة «فويس أوف أميركا» الأمريكية الضوء على انتشار مرض الالتهاب الرئوي بين الأطفال، والذي يثير قلقاً عالمياً من تحوله إلى وباء ووصف بـ«المرض الغامش»، في ظل أن ملايين حول العالم لا يزالون يعانون مما فعله وباء كورونا بهم، والذي كانت تنفي الصين في البداية وجوده.

وقال مسؤول صحي صيني إن تصاعد أمراض الجهاز التنفسي في الصين ناجم عن مسببات الأمراض المعروفة، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أمراض معدية جديدة، حيث تواجه البلاد أول شتاء مع إلغاء كامل للحظر منذ رفع قيودها الصارمة المتعلقة بكوفيد-19.

ارتفاع كبير في مرضى الالتهاب الرئوي

وجذب الارتفاع الكبير في المرض في الدولة التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر عام 2019، الأضواء عندما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات الأسبوع الماضي عن المرض الجديد الذي يطال الأطفال.

وقال مي فنج، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن السلطات الصينية ستفتح مزيدا من العيادات الخارجية للأطفال، وتسعى إلى ضمان حصول مزيدا من كبار السن والأطفال على لقاحات الأنفلونزا وتشجيع الناس على ارتداء الأقنعة وغسل أيديهم.

حذر عالمي رغم الطمأنة الصينية

ولم يعرب الأطباء في الصين والخبراء في الخارج عن قلقهم بشأن تفشي المرض في الصين، بالنظر إلى أن العديد من البلدان الأخرى شهدت زيادات مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي بعد تخفيف الإجراءات الوبائية، وهو ما فعلته الصين في نهاية العام الماضي.

وتسبب فيروس كورونا في مقتل ملايين البشر حول العالم، وملايين آخرين لا يزالون يعانون من آثار الفيروس الذي كان نقطة انطلاقه في مدينة ووهان الصينية.