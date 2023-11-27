رد مهم من الصين على الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والصدرية 

كشفت وزارة الصحة الصينية، أسباب الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، والذي أثار انتباه منظمة الصحة العالمية، موضحة أن السبب ناتج عن الأنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.

وبحسب ما أفادت به وكالة «الأسوشيتد برس»، قال متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية إن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي.

فتح المزيد من عيادات علاج الحمى

ودعت الوزارة السلطات المحلية إلى فتح المزيد من عيادات علاج الحمى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكبار السن في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة من أمراض الجهاز التنفسي في أول شتاء منذ التخلي عن قيود كوفيد-19.

وشدد المتحدث باسم الوزارة مي فنغ، على ضرورة بذل الجهود لزيادة العيادات ومنشآت العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية، موجهاً نصيحته للأفراد بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة الطبية، كما دعا السلطات المحلية إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة، مثل المدارس ودور رعاية المسنين.

الارتفاع المثير للقلق في أمراض الجهاز التنفسي

وكانت منظمة الصحة العالمية طلبت في وقت سابق من الأسبوع رسميا من الصين تقديم معلومات حول الارتفاع المثير للقلق في أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي لدى الأطفال، كما ذكرت العديد من التقارير الإعلامية والهيئة العالمية لمراقبة الأمراض المعدية.