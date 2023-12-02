بعد انتشار المرض التنفسي الغامض في الصين.. هل ظهرت عدوى جديدة؟

بعد انتشار أمراض الجهاز التنفسي بين أطفال الصين، صرح المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنج، في مؤتمر اليوم، أنه خلال التحقيقات بشأن حالات الإصابة لم يتم العثور على أي أمراض معدية «جديدة» حتى الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة «سكاي نيوز» البريطانية.

مرض الجهاز التنفسي في بكين

وفى الوقت الحالي، تشهد الصين ارتفاعًا في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بينما تستعد بكين الآن لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة والمتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر من العام الماضي.

ووفقًا لمتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، تشير الدلائل إلى أن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناجمة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا وفيروسات الأنف والفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية أحد الأسباب الشائعة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

مكافحة البلاد لموجة من أمراض الجهاز التنفسي

وطلبت الوزارة من السلطات المحلية فتح المزيد من عيادات علاج الحمى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكبار السن، ويأتي ذلك في ظل مكافحة البلاد لموجة من أمراض الجهاز التنفسي في أول شتاء بعد رفع قيود كوفيد-19.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه يجب زيادة العيادات ومنشآت العلاج ذات الصلة، بالإضافة إلى تمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية.

ودعت السلطات الملحية الأفراد بارتداء الكمامات والمحاولة من حد انتشار المرض في الأماكن المزدحمة وخاصة المدارس ودار رعاية المسنين.

في وقت سابق هذا الأسبوع، طلبت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي من الصين تقديم معلومات حول زيادة ملحوظة في حالات أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الرئة بين الأطفال، وأشارت التقارير الإعلامية والهيئة العالمية لمراقبة الأمراض المعدية إلى هذا الارتفاع الملحوظ في الحالات.