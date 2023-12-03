عمرو يوسف يكشف الصور الأولى لصناع فيلم «ولاد رزق 3» بمشاركة الملاكم تايسون فيوري

كشف الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الصورة الأولى لصناع الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق.

وضمت الصورة المخرج طارق العريان والبطل العالمي الملاكم تايسون فيوري والنجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلق عمرو على الصورة قائلا: «ولاد رزق القاضية مع بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري».

أبطال فيلم ولاد رزق

ويصور المخرج طارق العريان حاليا الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق داخل العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نجوم مصريين وعالميين، ويضم الفليم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية.