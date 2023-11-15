موعد طرح فيلم شقو لـ عمرو يوسف في دور العرض

كشف المنتج أحمد السبكي، عن دخول فيلم «شقو» بطولة الفنان عمرو يوسف، مرحلة المونتاج، تمهيدًا لعرضه في دور العرض، لا سيما أنه بدأ في تنفيذه منذ فترة طويلة.

«شقو» في عيد الفطر المبارك

وأوضح أحمد السبكي، لـ«الوطن»، أنّ فيلم شقو، سيُطرح في دور العرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المُقبل 2024، حيث سيضع حاليًا اللمسات النهائية التي تضمن خروجه على مستوى عالٍ من الاحترافية، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات.

أبطال وأحداث فيلم شقو

فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ومستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.