«خناقة» عمرو يوسف مع تايسون.. تفاصيل فيديو يعود لـ5 سنوات

تحت عنوان خناقة عمرو يوسف مع تايسون، احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاد صديقه الفنان محمد ممدوح، بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وهما يقومان بالتحطيب للتدريب على أحد المشاهد في الأعمال الفنية التي جمعتهما برفقة أحمد مالك، معلقا: «كل سنة وأنت طيب يا صاحبي ودايماً الممثل الكبير اللي مشرفنا».

ونشر عمرو يوسف الفيديو عبر حسابه تحت عنوان «شاهد قبل الحذف، تسريب فيديو لخناقة بين عمرو يوسف وتايسون»، موضحا أن تاريخ الفيديو يعود لـ5 سنوات سابقة.

بالفيديو.. خناقة عمرو يوسف مع تايسون

وحظى فيديو خناقة عمرو يوسف وتايسون بتعليقات عديدة من الجمهور والنجوم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حرصوا على تهنئة محمد ممدوح بعيد مولده ومدح الصداقة التي جمعت عمرو وتايسون، من بينهم الفنان أحمد التهامي الذي علق «ربنا يديم عليكم المحبة والصحبية يا حبايبي الغالين».

قبل خناقة عمرو يوسف وتايسون.. أعمال جمعتهما معا

مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية جمعت عمرو يوسف ومحمد ممدوح، من بينها مسلسل «ظرف أسود»، و«جراند أوتيل»، «ولاد رزق»، «كدبة كل يوم»، كما يجتمعا في فيلم جديد بعنوان «شقو» للمخرج كريم السبكي.