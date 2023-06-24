عمرو يوسف وكندة علوش يصلان عزاء والد أروى جودة

يقام حاليا عزاء والد الفنانة أروى جودة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحضر منذ قليل الفنان عمرو يوسف، وزوجته كندة علوش، عزاء والد الفنانة أروى جودة.

حضور الفنانين عزاء والد أروى جودة

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء لأروى جودة، أبرزهم صفاء أبو السعود التي تعد خالة أروى، هشام ماجد، درة، المنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ريمون مقار.

ودخلت اروى جودة في حالة من البكاء الشديد، اثناء استقبالها المعزين.

وفاة والد أروى جودة

وأعلنت الفنانة أروى جودة، أول أمس وفاة والدها عبر «استوري» على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ كتبت : «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته».

أضافت أروي: «نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

وأقيمت جنازة والد أروى جودة، أمس بعد صلاة الجمعة، وانهارت من البكاء لحظة خروج جثمان والدها من المسجد، وحاول الجميع تهدئتها.

بينما كانت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود أول الحضور لجنازة والد الفنانة أروى جودة.