عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 400 هدف في غزة ويدعو لإخلاء خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل من قليل، أنه قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة منذ استئناف الحرب عقب الفشل في تمديد الهدنة الإنسانية.

وذكر جيش الاحتلال، وفقما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن تل أبيب منفتحة على إعادة تنفيذ وقف إطلاق النار إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

في نفس السياق، دعا جيش الاحتلال إلى إخلاء مجموعة من أحياء منطقة خان يونس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه ينوي القيام بعمليات عسكرية في تلك المناطق.

موقع خان يونس

وتقع خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وهو عكس ما زعكه جيش الاحتلال أنه لن يقصف الجنوب، وتبعد عن القدس مسافة 100 كم إلى الجنوب الغربي، ويحدها من الجنوب مدينة رفح ومن الشمال مدينة دير البلح، وهي مركز محافظة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة الغرب ومن الشرق صحراء النقب.