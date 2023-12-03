كسر ومستشفى وشائعة.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت رواد السوشيال ميديا، وخلال السطور التالية نستعرض أبرزها، والتي ساد عليها الأزمات الصحية لعدد من الفنانين وأبنائهم.

تعرض أسما إبراهيم لأزمة صحية

أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعرضها لأزمة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل، واكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى، لتطمئن بعدها بساعات جمهورها من خلال منشور آخر عبر ستوري «إنستجرام» قال فيه: «أنا بخير الحمدلله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرا من قلبي».

شاهيناز تنفي خضوعها لعملية

كما نفت الفنانة شاهيناز عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» خضوعها لأي عملية جراحية وضحت الأمر للجمهور قائلة: «للتوضيح عشان في ناس كتير بتسأل وقلقانة عليا، أنا كويسة وما فيش عمليات الحمدلله، أنا بس اتخبطت في أنفي خبطة جامدة شوية، عشان كده فيها تورم باين حبتين، شكرا لكل الناس الجميلة اللي بتقلق عليا ويهمهم أمري».

تعرض نجل زينة لكسر في اليد

كما أعلنت الفنانة زينة أيضا عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» تعرض نجلها لكسر في اليد وبثت فيديو خلال تواجد نجلها في أحد المستشفيات، عبر خاصية «الاستوري»، وعلقت: «الحمد لله ألف حمد».