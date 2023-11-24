رفع كفاءة الحدائق وزراعة 20 شجرة زينة في حي شرق المنصورة

قامت رئاسة حي شرق المنصورة بالدقهلية، برفع كفاءة الحدائق العامة وتقليم الأشجار بنطاق المدينة، وزراعة 20 شجرة زينة في محيط المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية وأمام المصالح والإدارات الحكومية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زراعة 100 مليون شجرة.

زراعة 20 شجرة من أشجار الزينة بالمنصورة

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، نهدف لرفع كفاءة وتطوير الحدائق في نطاق الحي، وقمنا بزراعة ما يقرب 20 شجرة من أشجار الزينة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين، على مدار اليوم ومتابعة النشاط اليومي المستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

تحسين الصورة البصرية وزيادة المسطحات الخضراء

وأضاف المهندس أحمد كمال، مدير البساتين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن محافظة الدقهلية استلمت ما يقرب من 300 ألف شجرة بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس السيسي زراعة 100 مليون شجرة من أشجار زينة ومثمرة، ويتم زراعتها وتوزيعها على نطاق المحافظة أمام المستشفيات والمصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب لتحسين الصورة البصرية وزيادة المسطحات الخضراء، وبنفس الوقت زيادة نسبة الأكسجين في الجو للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة من التلوث ومن يخالف التعليمات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.