رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«وفا»: الدفاعات السورية تسقط 4 مقاتلات إسرائيلية استهدفت دمشق

كتب:

ماريان سعيد
09:40 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
الطيران السوري

الطيران السوري

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى للعدوان من جانب طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مدينة دمشق عبر هضبة الجولان المحتلة.

وكشف فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك»، أن 4 طائرات مقاتلة من طراز إف- 16 تتبع سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت دمشق، بينما تمكن الدفاع السوري من إسقاط معظم القذائف.

وأوضح «كوليت»، أن قوات الدفاع الجوي من منظومات «بانتسير- إس» و«بوك - إم 2 إي»، أسقطت معظم القذائف الجوية، فيما لم يبلغ عن أي إصابات أو أضرار. 

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء العربية السورية «سانا»، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ العدوان عبر الجولان السوري المحتل والدفاع السوري كبده خسائر مادية.

 

اقرأ المزيد:

أمل مضهج تكتب: من دمشق إلى القاهرة

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لقصف إسرائيلي في محيط دمشق

الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق

مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مجددا نتيجة قصف إسرائيلي على سوريا

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصـواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق
بقلم ماريان سعيد

محررة بجريدة الوطن مسؤولة عن تحرير وتنفيذ مقاطع الفيديوجراف.