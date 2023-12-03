«وفا»: الدفاعات السورية تسقط 4 مقاتلات إسرائيلية استهدفت دمشق

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى للعدوان من جانب طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مدينة دمشق عبر هضبة الجولان المحتلة.

وكشف فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك»، أن 4 طائرات مقاتلة من طراز إف- 16 تتبع سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت دمشق، بينما تمكن الدفاع السوري من إسقاط معظم القذائف.

وأوضح «كوليت»، أن قوات الدفاع الجوي من منظومات «بانتسير- إس» و«بوك - إم 2 إي»، أسقطت معظم القذائف الجوية، فيما لم يبلغ عن أي إصابات أو أضرار.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء العربية السورية «سانا»، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ العدوان عبر الجولان السوري المحتل والدفاع السوري كبده خسائر مادية.