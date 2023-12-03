لعنة غريبة تطارد الأهلي منذ 11 عاما بعد التعادل مع يانج أفريكانز

لعنة غريبة لا تزال تطارد المارد الأحمر في مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا منذ 11 عاما، فقبل دقائق من نهاية لقاء الأهلي ويانج أفريكانز تقدم الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء برأسية «تاو»، لكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» فقد تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليؤكد عقدة لازمت نادي القرن منذ عام 2012، فما القصة؟

لعنة غريبة تطارد الأهلي منذ 11 سنة في دوري الأبطال

الأهلي الذي افتتح حملة الدفاع عن لقبه القاري بفوز حاسم على نظيره ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى، لم يتمكن من إدراك فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات، بعد السقوط في فخ التعادل أمام بطل تنزانيا.

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز

كان آخر فوزين متتاليين للأهلي في أول جولتين بدور المجموعات، في نسخة عام 2012، بعد تحقيق الانتصار على مازيمبي والزمالك، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم يتمكن من تحقيق الفوز في الجولتين الافتتاحيتين لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتمكن الأهلي من الفوز على أي فريق تنزاني على أرضه منذ عام 2009، حين حقق الانتصار حينها على نظيره يانج أفريكانز بهدفٍ نظيف في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.

ورغم السقوط في فخ التعادل، إلا أن الأهلي واصل إحكام قبضته على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى.