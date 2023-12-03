«قلق وإصابات».. ماذا يحدث في اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي بالمونديال؟

لم تسير الأمور كما يخطط لها اتحاد جدة منذ بداية الموسم، الذي كانت الأزمات والإخفاقات رفيقه الأول في طريق موسم الحفاظ على لقب الدوري، والبقاء على منصات التتويج بالألقاب، خاصة مع وجود نجوم من طراز عالمي بالفريق، لعل أبرزهم كريم بنزيما.

ماذا يحدث في اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة؟

اتحاد جدة يحلم بالحصول على لقب كأس العالم للأندية، في المشاركة الثانية بالبطولة بتاريخه، بعد مشاركته الأولى في عام 2005، على أن تكون ضربة البداية في نسخة المونديال 2023 أمام أوكلاند سيتي، وحال الانتصار سيواجه عملاق إفريقيا الأهلي.. لكن قبل هذا اللقاء المنتظر ماذا يحدث للعميد؟

كريم بنزيما يثير القلق داخل اتحاد جدة بسبب الإصابة

إصابات مؤثرة وقلق وعدم استقرار.. نبذة عن المعاناة التي يواجهها اتحاد جدة منذ بداية الموسم الجاري، سواء بسبب الإصابات المتكررة لنجم الفريق كريم بنزيما، الذي عانى من أزمات عدة هذا الموسم، وآخرها الإصابة التي ألمت به أثناء المشاركة في لقاء الخليج، ليعلن النادي إصابته وخضوعه للكشف الطبي لتحديد مدة غيابه.

«إصابة كريم بنزيما لن تعيقه عن المشاركة في كأس العالم للأندية».. هكذا توقع أيمن الحماد المتخصص في العلاج والتأهيل عبر تصريحات تليفزيونية، في إشارة إلى أن حجم الإصابة التي يعاني منها كريم بنزيما لا تحتاج إلى فترة راحة وعلاج طويلة وقد يكون متاحًا قبل المونديال.

لم تكن الإصابة هي عامل الخطر الوحيد الذي يواجه اتحاد جدة قبل مشوار كأس العالم للأندية، بل يعاني أيضًا الفريق من عدم استقرار بعد رحيل نونو سانتو بعد فترة قليلة من بداية الموسم، بسبب الأزمات التي ربطته بعدد كبير من لاعبي الفريق وعلى رأسهم كريم بنزيما، ما أثار القلق بشكل كبير بسبب المباريات الحاسمة التي تنتظر العميد.