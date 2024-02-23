تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة.. اعرفها

حددت وزارة الداخلية تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل لجميع الراغبين في استخراجه واستلامه خلال ساعات قليلة، وتختلف تكلفة الرسوم بين العادي والمستعجل، كما أتاحت رابط إلكتروني أيضًا لطلب استخراج جواز السفر، في إطار حرصها على تعميم خدمات التحول الرقمي في جميع خدماتها اليومية المقدمة للمواطنين دون الحاجة إلى التكدس في الطوابير أو مواجهة الازدحام الشديد.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

وفى إطار سلسلة خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة، وذلك كما حددت وزارة الداخلية، حيث تختلف تكلفة استخراج جواز السفر العادي عن الجواز المستعجل.

- رسوم استخراج جواز سفر عادي مبلغ 900 جنيه.

- تكلفة سستخراج جواز سفر مستعجل مبلغ 1450 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

حددت وزارة الداخلية المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل أو عادي، باعتبار أنَّ وثيقة رسمية لا يمكن مغادرة الأراضي المصرية بدونه.

- 4 صور حديثة (4×6) بخلفية بيضاء.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

- تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 15 عامًا.

- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عامًا.

- بالنسبة للطلبة والطالبات: القيد الدراسي بالمرحلة التعليمية المقيد بها شهادة معتمدة.

- شهادة الموقف من التجنيد وصورتين صورة للشباب.

- بالنسبة المستندات المطلوبة من السيدات المتزوجات (قسيمة زواج - صورتان - إثبات اسم الزوج في جواز السفر).

- أما بالنسبة للأطفال (أصل بطاقة الرقم القومي للأب - صورتان).

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة

- التوجه إلى قسم الجوازات الأقرب لمنزلك.

- كتابة البيانات على (نموذج 29) جوازات.

- تقديم صور الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

- دفع الرسوم المالية المقررة.

- استلام إيصال تقديم المستندات.

أماكن استخراج جواز السفر عادي أو مستعجل في محافظة الجيزة

- قسم جوازات محافظة الجيزة مقره قسم شرطة الجيزة بشارع البحر الأعظم وهو مخصص للمقيمين في «الجيزة - العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور - كرداسة – الواحات».

- جوازات 6 أكتوبر للمقيمين في دوائر قسمي شرطة أول وثان 6 أكتوبر.

- جوازات العجوزة، للمقيمين في كل من أحياء «العجوزة - الدقي - إمبابة - أوسيم - مركز شرطة الوراق».

- جوازات الحوامدية لمدن «الحوامدية - البدرشين - العياط - الصف –أطفيح».

أماكن استخراج جواز سفر عادي او مستعجل في محافظة الإسكندرية

- إدارة الجوازات، الكائنة بمحطة الرمل للمقيمين في: (المنشية – سيدي جابر – باب شرق – العطارين – اللبان – الجمرك – الدخيلة – مينا البصل).

- جوازات المنتزه داخل قسم شرطة المنتزه ومخصصة للمقيمين في أقسام (المنتزه – أول الرمل – ثان الرمل).

- جوازات محرم بك للمقيمين بدوائر أقسام شرطة (محرم بك – كرموز – برج العرب - العامرية).

استخراج جواز سفر أونلاين

وفي إطار تعميم خدمات التحول الرقمي في الوزارات والهيئات الحكومية، سهلت وزارة الداخلية إجراء استخراج جواز سفر مستعجل أو عادي، وذلك بشكل سريع ومن خلال خطوات إلكترونية بسيطة وسهلة على المواطنين الراغبين في التعامل إلكترونيًا مع العديد من الخدمات الحكومية.

- الدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية هنــا.

- إنشاء حساب جديد بكلمه سر وبريد إلكتروني.

- إدخال البيانات الشخصية للراغب في استخراج جواز سفر أليكترونيا.

- تحديد نوع جواز السفر «جديد، بدل فاقد».

- تسجيل الرقم القومي بدقة.

- تحميل الأوراق المطلوبة للتجديد.

- تسجيل وسيلة تواصل سريعة «هاتف محمول، وبريد إلكتروني».

- دفع الرسوم المطلوبة وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.