 استخراج جواز سفر مستعجل.. اعرف الأوراق والرسوم المطلوبة

في ظل متطلبات الحياة سريعة الوتيرة، ورغبة المواطنين في إنجاز العديد من الأعمال بشكل سريع، أتاحت وزارة الداخلية للراغبين في استخراج جواز سفر مستعجل، العديد من الإجراءت التي يستطيع أي مواطن عن طريقها الحصول على جواز سفر مستعجل دون أي عوائق أو تأخر في الإجراءات الواجبة في تلك الحالة.

استخراج جواز سفر مستعجل

وحددت وزارة الداخلية المصرية، قيمة الرسوم المطلوبة حال طلب استخراج جواز سفر مستعجل أو الرغبة في استخراج جواز سفر عادي، حيث تختلف القيمة المالية بين الطلبين، وتكون رسوم استخراج المستعجل 755 جنيها، رسوم استخراج العادي بـ505 جنيهات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

عدد من الأوراق والمستندات يجب توافرها حالة الرغبة في استخراج جواز سفر مستعجل، وهي على النحو التالي:

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك، في حالة طلب استخراج جواز سفر لأول مرة.

- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.

- في حالة اجتياز الفحص الأمني، يمكن خلال عدّة ساعات استخراج «جواز سفر مستعجل».

- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل

تبلغ التكلفة المالية لاستخراج جواز سفر مستعجل نحو 755 جنيها، وهي تشمل هقيمة التكلفة الفعلية لإصدار وطباعة البيانات على جواز السفر، ويتم استلامه خلال ساعات من تقديم الأوراق.

رسوم استخراج جواز سفر العادي

وتبلغ تكلفة رسوم استخراج سفر عادي نحو 505 جنيهات، وتشمل تكلقة الإصدار وطباعة البيانات، ويتم الاستلام بعد نحو 10 ايام من طلب استخراج الجواز.

طرق سداد رسوم استخراج جواز السفر المستعجل أو العادي

في ظل التحول الرقمي في جميع الهيئات والوزارات الحكومية، يستطيع أي مواطن راغب في استخراج جواز سفر مستعجل أو عادي في تسديد التكلفة والمالية عبر الدفع الإلكتروني «فيزا» أو التسديد النقدي وفقا لرغبته.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة

- التوجه إلى قسم الجوازات الأقرب لطالب الخدمة.

- تسجيل البيانات على نموذج 29 جوازات.

- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

- استلام إيصال تقديم المستندات.

خطوات تجديد جواز السفر أون لاين

يمكن تجديد جوازات السفر من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية لتوفير الوقت والجهد، باتباع الخطوات التالية:

-الدخول على رابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هنـــــــــــــــــا.

- إنشاء حساب جديد بكلمه سر وبريد إلكتروني.

- إدخال بيانات الشخص الراغب في استخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

- تحديد نوع جواز السفر «جديد، بدل فاقد».

- تسجيل الرقم القومي بدقة للشخص المراد تجديد جواز سفره.

- تحميل الأوراق المطلوبة للتجديد.

- تسجيل وسيلة تواصل سريعة «هاتف محمول، وبريد إلكتروني».

- دفع الرسوم المطلوبة وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

عدد من الأوراق المهمة الواجب توافرها حالة قيام أي مواطن بتقديم طلب لتجديد جواز السفر الذى انتهت مدتة القانونية، وتتضمن ما يلي.

- جواز السفر القديم.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.

- إجراء فحص أمني للمتقدم لتجديد الجواز.

- حال الموافقة الأمنية «الفحص الأمني»، يتم إصدار الجواز خلال أيام.