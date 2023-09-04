أوراق ورسوم استخراج جواز السفر 2023.. تعرف على الخطوات

يعد جواز السفر من أهم الخدمات التي يرغب المواطنون في الحصول عليها، خاصة ممن يفضلون السفر للخارج أو من تفرض عليهم الضرورة ذلك.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2023 والرسوم المحددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت وزارة الداخلية، رسوم استخراج جواز السفر 2023 والأوراق المطلوبة، باعتبار جواز السفر وثيقة رسمية لا يمكن مغادرة البلاد بدونه.

رسوم استخراج الجواز 2023

وكشفت الداخلية عن رسوم استخراج جواز السفر، موضحة أنها بـ505 جنيها، طبقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، وتدفع هذه الرسوم عند استخراج جواز السفر لأول مرة، وتكون شاملة التكلفة الفعلية والطباعة والإصدار والعلامات التأمينية، أما بالنسبة لرسوم استخراج بدل تالف أو فاقد لجواز السفر لن يتجاوز 755 جنيهًا.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2023

1- صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

2- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

3- مستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد.

4- تقديم صورة من المؤهل الدراسي إذا كان غير مثبت البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

5- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة

1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

2- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات.

3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

4- استلام إيصال تقديم المستندات، لاستلام جواز السفر في الوقت المحددة.