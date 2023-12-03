«الاحتلال الإسرائيلي»: رصدنا عددا من الصواريخ أطلقت من سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عملية إطلاق صواريخ من سوريا في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وجرى الرد باستهداف موقع الإطلاق، بحسب ما أفات به قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أدخنة كثيفة في محيط منطقتي المزة والمعضمية

وكشفت وسائل إعلام سورية عن خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة مساء اليوم الأحد، بعد انفجار ضخم ضرب العاصمة السورية، أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة في محيط منطقتي المزة والمعضمية، عقب دوي الانفجارات.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة نتيجة استهداف إسرائيلي، بعد يومين فقط من الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية التي جرى التوصل إليها، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، بعد 48 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه جرى سماع دوي انفجارين على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات غير سورية.