تفاصيل استهداف 3 قواعد أمريكية في سوريا والعراق بـ5 مسيرات

استهدفت فصائل مسلحة في العراق، 3 قواعد أمريكية في سوريا والعراق، اليوم، ردًا على دعم «واشنطن» المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، في إطار ما أطلقت عليه حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو اسم عملية «السيوف الحديدية»، ردًا على «طوفان الأقصى»، ونشرت وسائل إعلام، تفاصيل استهداف القواعد.

وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن فصائل مسلحة في العراق، أعلنت استهداف قاعدة «عين الأسد» الأمريكية غربي العراق بواسطة مسيرتين، وأشارت الفصائل في بيان، إلى إصابة الأهداف بشكل مباشر.

وأضافت الفصائل المسلحة، أن الهجوم على قاعدة «عين الأسد» الأمريكية غربي العراق، جاء ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق غزة.

إصابة 59 عسكريا أمريكيا جراء الهجمات

وكانت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، سابرينا سينج، أشارت في وقت سابق، إلى تعرض عناصر الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، لـ 58 هجوما، منذ 17 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى إصابة 59 عسكريا، كما لفتت، سينج، خلال مؤتمر صحفي، إلى إحباط تلك الهجمات جميعاً.

2500 جندي ومستشار أمريكي في العراق

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل المسلحة، استهداف قاعدة «تل بيدر» الأمريكية غرب الحسكة شمال شرق سوريا، بواسطة مسيرتين اثنيين، مؤكدة في بيان أن المسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت شبكة «رووداو»، إلى أنه لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي ومستشار في العراق و900 في سوريا، وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت فصائل مسلحة، «قاعدة حرير» الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية الواقعة بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق شمال البلاد، بطائرة مسيرة، مضيفة في بيان، أن المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأمس الخميس، قال مساعد نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، توماس لوهيد، إن قواعد القوات الجوية الأمريكية حول العالم، ستواجه خطر التعرض للهجمات في المستقبل أكبر بكثير من ما كانت عليه خلال الحرب الباردة.

وفي وقت سابق، أشارت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن من بين الهجمات الـ58، 27 في العراق، و30 إلى 31 هجوما في سوريا.

وكانت وسائل إعلام، أشارت إلى تعرض قواعد «التحالف الدولي» بقيادة «واشنطن» في سوريا، منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي، إلى 38 هجوما.