فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا

أعلنت الفصائل العراقية عن استهداف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر، ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكشفت أمس الاثنين عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، أكبر القواعد الأمريكية، بطائرة بدون طيار أصابت هدفها بشكل مباشر، كما أعلنت الفصائل دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز صارم الخدمة.