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سفير مصر لدى قطر: نتوقع إقبالا متزايدا بآخر أيام التصويت في الانتخابات

كتب:

هاجر عمر
11:23 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر

السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر

قال السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، إن كل الأمور في تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، على ما يرام.

أضاف «عامر» عبر تطبيق «زووم» خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليومين الأول والثاني مرا بسهولة ويسر وسلاسة، سواء على الجانب الفني للعملية الانتخابية أو من ناحية المشاركة والإقبال الجماهيري من الناخبين بدولة قطر.

أوضح أن اليوم الثالث من المتوقع أن يشهد إقبالا متزايدا عن اليومين السابقين.

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