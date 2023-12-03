سفير مصر برومانيا: الناخبون قطعوا 200 كيلومتر للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قال السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا، إنّ الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في الخارج أول أمس وتنتهي اليوم، تزامنت مع إجازة رسمية بمناسبة الوحدة الرومانية، فضلا عن أنّ أمس السبت واليوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بين المصريين في رومانيا.

الإقبال جيد جدا

وأضاف الضلعي في مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أنّ الإقبال على التصويت جيد جدا على مدار اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنّ نسبة المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 عالية وتفوق أعداد الناخبين في باقي الدول الأوروبية الأخرى.

ناخبون قطعوا 200 كيلومتر للإدلاء بأصواتهم

وأوضح سفير مصر في رومانيا، أنّ رومانيا تشهد وجود أعداد متوسطة من المصريين معظمهم يعيشون خارج العاصمة بوخارست، ومع ذلك حرص المواطنون على تأجير أتوبيسات للانتقال إلى مقر الانتخاب في السفارة المصرية برومانيا وقطع مسافة تزيد عن 200 كيلومتر.