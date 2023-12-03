سر صداقة ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي.. علاقة مهنية تحولت إلى إنسانية

تجمع ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي علاقة صداقة قوية، حيث أصبحت العلاقة بينهما حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرت ياسمين صورة مع منى الشاذلي عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «صديقتي الغالية على قلبي»، لترد عليها الشاذلي: «حبيبتي يا ياسمين.. يا غالية الغالين».

لم تكن صورة ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي هى الأولى من نوعها، فهناك مشاهد عدة جمعتهما معا تكشف حجم الصداقة التي تجمع الفنانة والإعلامية معا، حتى أن «ياسمين» ترفض الظهور في برامج إعلامية إلا مع منى الشاذلي، وتعود العلاقة إلى عام 2019 عندما ظهرت «ياسمين» كضيفة في البرنامج بعد انفصالها عن زوجها الأول، وحققت الحلقة ردود فعل إيجابية، وكانت «الشاذلي» من ضمن المدعويين على حفل عيد ميلاد «ياسمين» في 2020، ما يعكس قرب العلاقة بينهما.

واختارت ياسمين عبد العزيز أن يكون ظهورها الإعلامي الأول بعد الأزمة الصحية التي مرت بها كان من خلال برنامج «معكم» الذي تقدمه منى الشاذلي، عام 2021، وتحدثت خلاله عن تفاصيل تلك الفترة الصعبة، وبعد عرض الحلقة بأيام نشرت ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بـ«الشاذلي».

منى الشاذلي عن ياسمين عبد العزيز: جدعة وصريحة ومخلصة

وكشفت الإعلامية منى الشاذلي سر الصداقة التي تجمعها بياسمين عبدالعزيز، قائلة: «أنا أحب ياسمين للغاية، ولكن الذي لا يعرفه الكثيرين أن العلاقة بيننا بدأت بشكل مهني وتحولت إلى علاقة إنسانية، وبالتالي حالة النجاح التي تحققت من اللقاء الأول منحنا فرصة نرى بعض على المستوى الإنساني، لمست كيف هي إنسانة جدعة وواضحة وصريحة، ومخلصة، وأعتقد أنها رأت أشياء مشابهة في، أنا أحترمها واحترم نجاحها وأحبها على المستوى المهني والإنساني».