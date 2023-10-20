ياسمين عبد العزيز تدين جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة: «هذه حقيقتهم»

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على أنّ تجعل من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ساحة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وما تتعرض له من جرائم قصف وتدمير للمستشفيات والكنائس والمساجد والمنازل، وما ترتب عليه من سقوط آلاف الشهداء والضحايا.

ياسمين عبدالعزيز تفضح جرائم إسرائيل ضد غزة

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، عبر خاصية ستوري بـ انستجرام، مقاطع فيديوهات مزينة بعبارة: «هذه حقيقتهم إذا كنتم قد نسيتم»، يظهر من خلالها عدد من الإسرائيليين يحملون بين أيديهم علم الكيان الصهيوني، وهم يوجهون كلمات نابية موجهة للفلسطينين، ويتمنون لهم الموت، وتأكيد أنّ نهاية الشعب الفلسطيني ستكون داخل مخيمات للاجئين.

إسرائيليون يطالبون بطرد الفلسطينيين من أرضهم

ومن بين المقاطع التي نشرتها ياسمين عبدالعزيز، مطالبة أحد الإسرائيليين خلال مسيرة، بضرورة انتقال أبناء فلسطين للعيش في تايلاند، بزعم أنّ غزة هي أرض الكيان الصهيوني من الأساس، وترديد عبارات مثل الموت للعرب.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد نشرت مقطع فيديو، يتضمن مشاهد حقيقية للمجزرة التي يتعرض لها أطفال غزة بسبب جرائم الكيان الصهيوني.