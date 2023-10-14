ياسمين عبد العزيز تعلن دعمها للشعب الفلسطيني وتشارك جمهورها مقطعا من «الضمير العربي»

حرصت الفنانة ياسين عبد العزيز على إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، لتنضم إلى قائمة الفنانين الذين أعلنوا تضامنهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التاصل الإجتماعى.

ياسمين عبد العزيز تدعم فلسطين

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام، جزء من أغنية الضمير العربي، لتتشارك مشاعر التضامن مع جمهورها.

فنانون يدعمون الشعب الفلسطيني

جاء دعم ياسمين عبد العزيز لفلسطين بعد أن دعم عدد كبير من الفنانين الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركات متنوعة على صفحاتهم الخاصة، وكان من بينهم تامر حسني وأمير كرارة ودنيا سمير غانم وكنده علوش وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وإيمي سمير غانم وشيريهان وحمادة هلال وأحمد فهمي.. وعدد أخر من الفنانين.