الجمهور يلتف حول ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: «كانو هيروحوا معانا»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو عبر الإنستجرام، في أحد شوارع القاهرة صحبة زوجها أحمد العوضي، حيث التف مجموعة كبيرة من الشباب حولهم لإلتقاط الصور التذكارية.

التفاف الجمهور حول أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وظهرت ياسمين تضحك وتصور المشهد وتظهر مشاهد الازدحام والسعادة من قبلها هي وأحمد العوضي.

وعلقت ياسمين على الفيديوهات وكتبت عليها: «حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية».

وعلق أحمد العوضي على الفيديو بقلوب، كما تفاعل مع الفيديو أيضا كل من عبد الله مجدي الهواري وماهيتاب ماجد المصري وبتول الحداد وشهد الشاطر، وتخطت التفاعلات على الفيديو الــ113 ألف في ساعات قليلة.

آخر أعمال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز شاركا مؤخرا في رمضان الماضي سويا في مسلسل «ضرب نار»، مع كل من سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصار، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي.