حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد مؤتمرها الرابع في بنها الأربعاء المقبل

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تنظيم مؤتمرها الرابع لدعم مرشحهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، التي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية مدتها 6 سنوات.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

وأوضحت الحملة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المؤتمر من المقرر أن يُعقد يوم الأربعاء 6 من ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بملاعب مدارس جمعية الشبان العالمية بمدينة بنها؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بحضور حفل جماهيري واسع من أهالي ذات المحافظات ونوابها من مجلسي النواب والشيوخ.