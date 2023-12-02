حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: لم نتلق شكاوى تعوق سير عملية التصويت بالخارج

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بجميع المحافظات، استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل.

تشكيل غرف العمليات في المحافظات

وقالت «الحملة» في بيان، إن غرفة العمليات المركزية تواصل متابعة انتخابات المصريين بالخارج، وحتى الآن لم تتلقى الحملة أي شكاوى أو ترصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت.

وتابعت الحملة: «انتهينا داخل الحملة من تشكيل غرف العمليات بجميع المحافظات استعدادا لانتخابات الداخل».

يجب على المواطنيين التعبير عن أرائهم

وكانت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة في الخارج، حيث أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري بأن إدلاء المصريين بأصواتهم والتعبير عن أرائهم.

وأضاف المرشح الرئاسي حازم عمر خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه سيرخص السلع الاساسية للمواطنيين من الدواء والغذاء، فضلا فرض رسوم وضرائب على المدارس الدولية والخاصة من أجل تطوير التعليم المجاني ورفه كفاءته.