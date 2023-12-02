رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: لم نتلق شكاوى تعوق سير عملية التصويت بالخارج

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:24 م | السبت 02 ديسمبر 2023
المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بجميع المحافظات، استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل.

تشكيل غرف العمليات في المحافظات 

وقالت «الحملة» في بيان، إن غرفة العمليات المركزية تواصل متابعة انتخابات المصريين بالخارج، وحتى الآن لم تتلقى الحملة أي شكاوى أو ترصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت.

وتابعت الحملة: «انتهينا داخل الحملة من تشكيل غرف العمليات بجميع المحافظات استعدادا لانتخابات الداخل».

يجب على المواطنيين التعبير عن أرائهم 

وكانت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة في الخارج، حيث أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري بأن إدلاء المصريين بأصواتهم والتعبير عن أرائهم.

وأضاف المرشح الرئاسي حازم عمر خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه سيرخص السلع الاساسية للمواطنيين من الدواء والغذاء، فضلا فرض رسوم وضرائب على المدارس الدولية والخاصة من أجل تطوير التعليم المجاني ورفه كفاءته.

اقرأ المزيد:

حملة المرشح حازم عمر: إقبال كبير على السفارات المصرية بالخليج في أول أيام الانتخابات الرئاسية

المرشح حازم عمر: رصدنا إقبالا كبيرا لأبناء الوطن في الخارج على صناديق الاقتراع

حملة المرشح حازم عمر: أطلقنا غرفة مركزية بالمحافظات لمتابعة انتخابات الرئاسة

ممثل حازم عمر خلال مناظرة «التنسيقية»: جمعنا 63 ألف توكيل في فترة زمنية وجيزة ونمتلك 200 مقر

حازم عمر: أطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات والتعبير عن آرائهم

حازم عمر: سأفرض رسوما على المدارس الخاصة والدولية لتطوير التعليم المجاني

حازم عمر: برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول

حازم عمر: نجلي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وسأعمل على دمجهم في المجتمع

«أبو هميلة»: ندعم المرشح حازم عمر في الانتخابات الرئاسية لأنه رجل دولة
بقلم أحمد الشرقاوي