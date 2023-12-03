رصف شارع «طب الأسرة» في مدينة مسير بكفر الشيخ بتكلفة 2 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة النهائية من رصف شارع طب الأسرة بمدينة مسير، بطول 900 متر وبتكلفة مليوني جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024، والذى يُعد من الشوارع الرئيسة والحيوية بمدينة مسير، وذلك تحت إشراف على سلامة، رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.

مراعاة المعايير والمواصفات الفنية المحددة

وقال المحافظ، إنّه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً علي الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

متابعة نسب التنفيذ

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.