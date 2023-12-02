وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُكرّم مبدعي مايكروسوفت لفوزهم عالميا

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في مكتبه، نُخبة مميزة من المُعلمين المبدعين، الذين نالوا لقب «مُعلم مبدع خبير من مايكروسوفت»، ومنهم من حقق هذا اللقب للعام السابع على التوالي، وهو هاني حمدان إسماعيل دهيم، مُعلم مبدع خبير منسق استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، منسق أوفيس 365، الذي أسهم بدوره في نشر الوعي بتلك المسابقة.

زيادة عدد المشتركين من كفر الشيخ

وازداد عدد المشتركين من كفر الشيخ، ومنهم نال اللقب للعام الرابع، وهم: إيمان عبد الحميد أحمد، مُعلم لغة إنجليزية بمدرسة الشهيد حمدي الإعدادية بنين، ومنى مصطفى الشاذلي، مُعلم العلوم بمدرسة الزهور الرسمية للغات، ومها عبد الحي، مُعلم العلوم بمدرسة الزهور الرسمية للغات، ثم يأتي أحمد عبد الله بظاظو، مُعلم مبدع خبير للعام الثالث على التوالي، موجه أول تربية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة، بالمشتركات للعام الأول، وهن: إيمان محمد أحمد، مُعلم التربية الفنية بمدرسة السعيدية بنات القديمة، وبثينة محمود المرشدي، وكيل مدرسة العجوزين، وهمت مصطفى البنا، رئيس قسم المعلومات بإدارة دسوق التعليمية.

وكيل الوزارة يستمع للتطبيق العملي من المشاركين

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للتطبيق العملي من المشاركين لتلك الخبرات المكتسبة، التي انعكست في الميدان التعليمي أو الإداري، من خلال مساهمتهم في إخراج الحصص التفاعلية للمواد الدراسية كافة، ودعم الطلاب والمُعلمين والإداريين من خلال التطبيقات.

وفي نهاية اللقاء، كرم وكيل الوزارة المبدعين بشهادات الشكر والتقدير، متمنيا المزيد من الأعداد التي تعي وتُشارك وتفوز، في العام المقبل.