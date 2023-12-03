«القومي لحقوق الإنسان»: صعود التيارات القومية يزيد الانقسام في العالم

قال الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ صعود التيارات القومية في العالم يؤدي إلى مزيد من الانقسام وليس مزيد من التقارب، لافتا إلى أنّ مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» ستكون مناسبة جدًا لتناول هذا الأمر.

وأضاف إبراهيم، خلال افتتاح مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية، من منتدى شباب العالم، أنّ المتغير الجديد الذي يحدث في العالم هو «الجيل z»، أي جيل نهاية الألفية، الذي يقود الرأي العام العالمي وكل ما يجري الآن من تظاهرات وأنشطة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخص التضامن مع أهل المدنيين في غزة.

وتابع أنّ جيل الألفينات يمثل النواة الحقيقية للتغيير في العالم، والحديث الآن يدور حول موقف هذا الجيل، الذي يظهر اهتماما بقضايا عالمية أكثر تنوعًا مثل قضايا المناخ، ويحمل أفكار أكثر تقدمية وانفتاح، مضيفا: «أعتقد أنّ التضامن مع الشعوب المضطهدة والمظلومة، وحق تقرير المصير أضيفت اليوم إلى قائمة اهتمامات هذا الجيل».