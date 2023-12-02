كيف تشارك في منتدى شباب العالم النسخة الخامسة؟.. رابط التسجيل والشروط

ينطلق منتدى شباب العالم النسخة الخامسة، من أرض شرم الشيخ، وخصصت إدارة المنتدى رابط التسجيل، والشروط المطلوبة، مشيرة إلى أن فعاليات مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، تعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 3 وحتى 5 ديسمبر الجاري.

رابط التسجيل في منتدى شباب العالم والشروط

وعن رابط التسجيل في منتدى شباب العالم، والشروط المطلوبة، أعلنت إدارة المنتدى إمكانية التسجيل من خلال الرابط من هنـــا، موضحة أن الشروط المطلوبة لعملية التسجيل هي صورة ضوئية من جواز السفر للمتقدمين الدوليين، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمواطنين المصريين، صورة شخصية على خلفية بيضاء، مشيرة إلى أنه قد يُطلب بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو فيديو أو ورقة بحث عند التقدم بطلب كمتحدث في أحد الأحداث.

منتدى شباب العالم النسخة الخامسة

وأكد منتدى شباب العالم النسخة الخامسة، أن هناك شخصا من بين كل من 74 شخصًا في جميع أنحاء العالم مشردون قسريًا، إذ جرى تمزيقهم من منازلهم وأراضيهم بسبب النزاعات، لذلك جاءت المبادرة الشبابية لإحياء الإنسانية لتوحد الأصوات العالمية لمواجهة هذه الأزمة، وتضخيم أصوات النازحين والدعوة إلى وقف المزيد من التشرد، نحو تدابير فعالة تمنع الناس من اقتلاع الناس قسراً.

معايير الاختيار للمشاركة في منتدى شباب العالم

وبحسب منتدى شباب العالم، معايير الاختيار للمشاركة تكمن في اختيار الشباب الواعد الطموح الذي لديه شغف حقيقي لحل المشاكل وقادر على ابتكار مبادرات لعالم أفضل، القادة الشباب الذين لديهم خبرة شخصية ومهنية وتعليمية تتعلق بالموضوعات التي يناقشها الحدث، مؤكداً أنه يرحب بتقديم جميع الجنسيات، مشيرا إلى أن بعض الأحداث ستقتصر فقط على مناطق معينة مرتبطة بالموضوع الذي تتم مناقشته.