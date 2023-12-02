«رياضة أسيوط» تنظم ورش عمل عن مهارات التواصل بمشاركة 150 شابا وفتاة

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية الشباب»، ورشة عمل عن مهارة الاتصال والتواصل، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من أعضاء فرق الجوالة بمراكز الشباب، التي حاضر فيها الدكتور محمد علي مدرب المهارات الحياتية.

تبادل البيانات والمعلومات

وأكد مدرب المهارات الحياتية من خلال الورشة، أهمية الاتصال الفعال ودوره في نقل الأفكار وتبادل المشاعر، وكذلك تبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في بناء علاقات اجتماعية طيبة بين أفراد المجتمع.

تأثير التواصل على العلاقة بالأصدقاء

كما دارت الورشة حول عدد من المحاور منها التواصل الفعال، مفهوم وعناصر وأنواع التواصل، الفرق بين الاستماع والإنصات، أنواع الاستماع، الذكاء العاطفي وعلاقته بالتواصل، تأثير التواصل على العلاقة بالأصدقاء، الإدراك وأثره في تحقيق التواصل الفعال، مصادر الخلاف، النقد البناء، الحوار الجيد وقواعد الحوار الناجح، معوقات التواصل، ما يحتاجه القائد الناجح في التواصل الفعال.

وتأتي أهمية ورش العمل، في أنها مناسبة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، وأيضًا دمج الشباب وإكسابهم الخبرة بشكل عملي، والاستفادة من خبرات الآخرين وتسهيل العمل الجماعي، وكذلك تحفيز تنمية المهارات وتقوية الروابط بين المشاركين.