«سكن مصر» في غرب أسيوط.. إقبال على القرعة العلنية و192 وحدة تذهب للفائزين

شهدت القرعة العلنية اليدوية لحجز وحدات سكنية بمشروعي «سكن مصر»، بمدينة غرب أسيوط «ناصر الجديدة»، إقبالاً كبيراً من المواطنين، إذ تقدم نحو 1850 متقدمًا للحصول على 192 وحدة سكنية.

جاء ذلك في إطار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

وأسفرت القرعة عن اختيار الفائزين بالوحدات السكنية، وهي:

· 100 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر 123 م2، بالقطعة 108 بلوك 11.

· 92 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر 105 م2، بالقطعة 21 بلوك 18.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، أنَّ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر الجديدة تبلغ 6006 أفدنة، وتبعد المدينة 14 كيلومترًا من مدينة أسيوط، و4 كيلومترات من مطار أسيوط، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعي تمّ الانتهاء منها، و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منها، ومجمع خدمات، وجارٍ تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.