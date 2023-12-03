وكيل «زراعة أسيوط»: «مصاطب القمح» توفر 20% من مياه الري

تفقد الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، زراعات القمح بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، للاطمئنان على أعمال الزراعة على المصاطب طبقا للتوصيات الواردة من قبل وزارة الزراعة.

توعية المزارعين

وتابع وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، زراعات القمح بمركز بقرية درنكة بحوض الحاجر، وذلك لمتابعة زراعات القمح، وتوعية المزارعين بأن زراعة محصول القمح طبقا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة ومن مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، حيث يتم زراعة القمح طبقا للأصناف الموصي بها، واتباع التعليمات بداية من عمليات تجهيز الأرض والتسوية بالليزر والزراعة على المصاطب واتباع الإرشادات السليمة في مكافحة الحشائش والأمراض والآفات التي تصيب القمح.

توفير المياه والتقاوي

وأوضح الدكتور رضا عليوة أن زراعة القمح على المصاطب يؤدي إلى توفير أكثر من 20% من مياه الري، بالإضافة إلى توفير من 25 إلى 50% من كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، مما يؤدي إلى الحصول على أعلى إنتاجية، مشيرًا أن ذلك يأتي في ظل سياسة الدولة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح، بما أنه المحصول الاستراتيجي الأول والغذاء الرئيسي للمصريين، والدولة تستهدف زراعة أكثر من 3.7 مليون فدان هذا الموسم.