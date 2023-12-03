وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان معرض الكتاب في نادي المحليات

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظة سوهاج، معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات، وزارت الوزيرة والمحافظ قصري الثقافة بمدينتي سوهاج وأخميم.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج استقبل صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لمحافظة سوهاج.

افتتاح كشك «كتابك» بقرية أولاد سلام

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة لسوهاج؛ لافتتاح الأول للكتاب بنادي المحليات، بالاضافة إلي تفقد عدد من قصور الثقافة بنطاق المحافظة، ومنها قصر ثقافة سوهاج، وأخميم ، والكوثر، وتختتم الوزيرة زيارتها لسوهاج بافتتاح كشك «كتابك» بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

يرافق وزيرة الثقافة خلال زيارتها لمحافظة سوهاج الدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، والعقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج.