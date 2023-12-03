«وداعا جوليا» ينطلق في دور العرض بالدول العربية.. ويواصل نجاحه بمصر

يستمر الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني في تحطيم الأرقام القياسية، إذ تخطت إيراداته في دور العرض المصرية 3 ملايين جنيه، ويواصل عروضه في السينمات للأسبوع السادس على التوالي، وسجل منذ أسبوعه الثاني أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

انطلاق عرض فيلم وداعا جوليا في الدول العربية

مصر هي المحطة الأولى برحلة العروض التجارية للفيلم حيث انطلقت في أواخر أكتوبر الماضي، وتبدأ عروضه في الكويت وقطر وعمان والبحرين من يوم الخميس 7 ديسمبر، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر.

وعلى الجانب الأوروبي كانت بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة في مطلع شهر نوفمبر، وسيُعرض أيضًا لأول مرة في آسيا ضمن مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.

جوائز وداعًا جوليا

ومؤخرًا فاز وداعًا جوليا بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

وسابقاً أعلنت النجمة لوبيتا نياونجوه الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years a Slave والمعروفة بأدوارها في فيلم Us وسلسلة Black Panther، انضمامها لفريق عمل الفيلم كمنتجة منفذة، وهو ما يعد دعمًا مباشرًا منها للفيلم الذي يمثل السودان في النسخة الـ96 من جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم روائي دولي 2024.

كما تم اختيار الفيلم للمرحلة الأولى في التصويت لجائزة غولدن غلوب 2024 لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، والتي ستُعلن قائمتها القصيرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.