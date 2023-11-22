طرح فيلم «وداعا جوليا» في سينمات الخليج 7 ديسمبر

يواصل الفيلم السوداني «وداعًا جوليا»، جولته في دور العرض، حيث سيُطرح في سينمات السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين، من يوم الخميس 7 ديسمبر، بينما يُعرض في الإمارات ابتداءً من 14 ديسمبر.

وكانت مصر هي المحطة الأولى برحلة فيلم وداعًا جوليا، في أواخر أكتوبر الماضي، وبلغت إيراداته 2.5 مليون جنيه في أول 3 أسابيع عرض، متفوقاً في أسبوعه الأول على العديد من الأفلام المصرية والأميركية الضخمة، ليسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في شباك التذاكر المصري على الإطلاق، وأوروبيًا بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة في بداية شهر نوفمبر.

أبطال وأحداث فيلم وداعًا جوليا

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم نزار جمعة، وقير دويني.