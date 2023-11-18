بطلة «وداعا جوليا»: السودانيون الموجودون في مصر سبب نجاح الفيلم

قالت الفنانة إيمان يوسف بطلة فيلم «وداعا جوليا»، إن النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بدور العرض المصرية جزء منه يعود إلى السودانيين الموجودين في مصر، فالمواطن السوداني لديه شغف لرؤية أفلامه، ما ساعد على تحقيق إيرادات للفيلم في الأسابيع الأولى، وفتح عدد أكبر من دور العرض لاستقبال الفيلم.

زيادة عدد قاعات فيلم جوليا

وأضافت إيمان، في ندوة بـ«الوطن»، أنّ وداعا جوليا بدأ بـ9 دور عرض وبعد ذلك وصلت الآن قاعات عرضه إلى أكثر من 20 دار عرض، وأن المصريين بدأوا في الدخول للسينمات بجانب السودانيين بعدما سمعوا عن الفيلم.

وأشارت إلى أن اشتياق الجمهور لفيلم تم تصويره في السودان في الشوارع، جعل المواطنين السودانيين يبكون عند رؤية شارع لهم فيه ذكرى، وخاصة بعد خروجهم منه.

ردود الفعل حول الفيلم

وأكدت إيمان يوسف أنها حريصة على قراءة كل التعليقات التي تأتي على الفيلم من قبل المصريين وجميعها أراء إيجابية.