في عيدهم.. تعرف على أبرز أعلام الصحافة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد الصحافة القبطية، والذي وضعه البابا تواضروس الثاني تكريما لدور الصحافة والإعلام القبطي في خدمة الكنيسة والمجتمع على مر التاريخ.

وكان للأقباط دور كبير في الصحافة المصرية منذ بدايتها في القرن التاسع عشر. وبرز منهم العديد من الصحفيين المتميزين الذين تركوا بصمات واضحة في هذا المجال.

ومن أبرز هؤلاء الصحفيين، بحسب تاريخ الصحافة القبطية:

· ميخائيل عبدالسيد: ولد عام 1845 في قرية صنبو بمحافظة أسيوط. ويعد أول قبطي يعمل بالصحافة ويصدر صحيفة عامة ذات اهتمام قبطي، وأصدر جريدة الوطن في عام 1877 والتي كان لها دورا وطنيا بارزا في الأحداث التي مرت بها مصر في ذلك الوقت.

· تادرس شنودة المنقبادي: ولد عام 1875 في مدينة أسيوط. وكان من أبرز المدافعين عن التراث القبطي. وأصدر جريدة مصر في عام 1895 والتي برز دورها الوطني في محاربة الاحتلال وسياسته للتفرقة بين المسلمين والأقباط، كما أصدر مجلة دينية أسبوعية باسم النور وكانت توزع مجانا في الكليات الإكليريكية.

· توفيق حبيب مليكة: ولد عام 1880 في القاهرة، وعمل بالصحافة منذ نعومة أظافره، حيث بدأ حياته الصحفية بجريدة الوطن في عام 1900، كما عمل مراسلا للأهرام أثناء مفاوضات عدلي يكن. وفي عام 1909 أنشأ مجلة فرعون ومجلة السباق في عام 1924، وكان يكتب بجريدة الأهرام تحت اسم الصحفي العجوز.

· الأرشيدياكون حبيب جرجس: ولد عام 1876 في القاهرة، وأصدر مجلة الكرمة وهي مجلة دينية أدبية تاريخية في عام 1904.

· الأنبا إيسيذوروس: ولد عام 1867 في بلدة صدد بمحافظة حمص السورية. وأسس مجلة الحق في عام 1894، ثم مجلة صهيون في عام 1898، وكتب عدة كتب للدافع عن الأرثوذكسية حتى أطلق عليه المناضل عن الأرثوذكسية.

· وليم سليمان قلادة: ولد عام 1924 في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وكان له العديد من المقالات في الدوريات القبطية، وله العديد من المؤلفات الدينية والأدبية واستمر في الإنتاج الفكري حتى توفى في عام 1999.

· أنطون سيدهم: ولد عام 1915 في مدينة طنطا. وحصل على امتياز إصدار صحيفة وطني في عام 1958 والتي تصدر الأحد من كل أسبوع حتى الآن، وكان يتخصص الصفحة الأولى من وطني لمقالاته التي تناول فيها عدد من القضايا التي تخص الأقباط والسياسة والتعليم.

· مسعد صادق: ولد عام 1916 بمحافظة المنيا، وبدأ حياته الصحفية محررا لصفحة الثقافة بجريدة كوكب الشرق في عام 1935، واشترك مع سلامة موسى في تحرير جريدة مصر، ثم تولى رئاسة تحرير المجلة. كتب في الأهرام، وفي عام 1932 اشترك في تحرير مجلة التوفيق، كما اشترك في تحرير مجلة الشعلة في عام 1952، أصدَر جريدة الفداء، واشترك في تحرير مجلة مدارس الأحد ورأس تحريرها لفترة، وفي عام 1958 اشترك في تحرير جريدة وطني، كرمته نقابة الصحفيين مرتين.

يشار إلى أنَّ هؤلاء الصحفيون القبطيون ساهموا في الصحافة المصرية من خلال تميزهم في الكتابة والتعبير عن القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية.