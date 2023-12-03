في الذكرى الـ 151 لنشأة الصحافة القبطية.. تعرف على أبرز 5 مطبوعات منها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد 3 ديسمبر، بعيد الصحافة القبطية ومرور 151 سنة على نشأة الصحافة القبطية وخدمتها للكنيسة والمجتمع المصري.

أبرز 5 صحف ودوريات قبطية

وتستعرض «الوطن» أبرز الصحف القبطية التي ما زالت تصدر حتى الآن وتعبر عن وجهة نظر الكنيسة والمجتمع المصري وهم:

- مجلة الكرازة: تأسست عام 1965، على يد البابا شنودة الثالث حينما كان أسقفا للتعليم والمعاهد الدينية، تمت طبع المجلة شهريًا باستمرار حتى توقفت في أكتوبر 1967، إلا أنها عادت لتصدر من جديد عام 1972 بعد تنصيب المتنيح البابا شنودة كبطريرك، في هذه المرحلة، أصبحت المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجذبت اهتمام القرّاء بفضل محتواها المتنوع والمتخصص.

- مجلة مرقس: تأسست عام 1956، وتصدرها دير القديس أبو مقار بوادي النطرون، تهتم بالفكر المسيحي والثقافة القبطية، وتستهدف الشباب والخدام.

- مجلة مدارس الأحد: في العام 1947، شهدت ميلاد مجلة تعليمية رائدة، نشأت بهدف نشر الوعي الروحي المسيحي وتعزيز الثقافة القبطية.

كانت هذه المجلة المميزة نتاج جهود بيت مدارس الأحد القبطي، الذين ركزوا على توجيه الاهتمام نحو تعزيز الفهم الروحي والثقافي في المجتمع.

في عام 1949، تولى رئاسة التحرير الأستاذ نظير جيد، (البابا شنودة)، من خلال قيادته، أصبحت المجلة مصدرًا رئيسيًا لنقل الرسالة المسيحية وتعزيز الهوية القبطية، تركز المجلة على خدمة جميع فئات خدام الكنيسة، بغض النظر عن اختلاف تخصصاتهم أو أنواع خدماتهم.

- جريدة وطني: تأسست عام 1958، وتصدر يوم الأحد، تهتم بالقضايا العالمية والإقليمية والمحلية، وتسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

- مجلة رسالة الكنيسة: تأسست عام 1990، على يد القمص ميخائيل جرجس صليب، أب اعتراف البابا تواضروس، وتصدر عن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور، تهتم بالقضايا الدينية والثقافية.