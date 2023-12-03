حملة السيسي: إقبال كبير من الجالية المصرية في اليونان على مقار الانتخابات (صور)
كتب:
آية الله الجافي
03:39 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في اليونان
رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية باليونان على مقار الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها.
يذكر أنّ تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.