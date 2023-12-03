«مستقبل وطن» بالفيوم ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت الأمانة المركزية للزراعة والري بحزب مستقبل وطن، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر أن تنطلق أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من أمناء حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وبدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، كما حرص الجميع على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

إنجازات قطاع الزراعة والري

واستعرض المؤتمر، ڤيديو تسجيلي عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال 10 سنوات الماضية، في مجال الزراعة والري، خصوصًا في مجال تبطين الترع للحفاظ على مياه الري من الهدر، وضمان وصولها إلى النهايات، واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

دعم السيسي في صناديق الاقتراع

وأكد الحضور على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تنطلق الأسبوع المُقبل، بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ودعم السيسي بأصواتهم، للحفاظ على الأمن والأمن، واستكمال المشروعات العملاقة التي انطلقت في كافة ربوع مصر ضمن الجمهورية الجديدة 2023.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

وفي كلمته أكد النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، إن مصر والرئيس السيسي، كانوا وما يزالوا أكبر داعم للقضية الفلسطينية، والأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن الرئيس السيسي حرص على رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين حرصًا على أمن مصر القومي، والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد مصر، والحفاظ على القضية الفلسطينية حيث إنه لا قضية ولا وطن دون شعب.

جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن وأمين لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الحميد الدمرداش أمين مساعد الحزب، والنائب عمرو أبو السعود أمين مساعد أمانة الزراعة والري المركزية، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، وأحمد أبو زيد رئيس منطقة شمال الصعيد، وعبد الحميد ممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاوني المركزي، ووكلاء وزارتي الري والزراعة، ونقباء النقابات.